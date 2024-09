Näkökulma: Raha ei tule helpolla lisenssimarkkinassakaan

ATG on menestynyt erinomaisesti Ruotsin kovassa kilpailussa. Toki sitä on auttanut se, että pelimarkkinan vapautuessa vuoden 2019 alusta yhtiöllä oli valmiina 1,3 miljoonaa aktiivista asiakasta ja se on pystynyt pitämään totopelien markkinaosuuden lähes sadassa prosentissa. ATG:lla on siis käytännössä Ruotsin totopeleissä monopoli.