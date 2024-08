Näkökulma: Ravihevonen elää täyttä elämää – Miksi perusasiatkaan eivät ole suuren yleisön tiedossa?

Filosofi Elisa Aaltola on katsonut asiakseen kyseenalaistaa ravit ”ison luokan bisneksenä, jossa hevosen hyvinvointi jää liian helposti rahan jalkoihin”. Aaltola ei ole koskaan käynytkään raveissa, mutta naulaa silti 8 teesiään raviurheilusta Facebook-seinälleen. Kommenttikenttään sinkoilee myötäileviä kommentteja, joista osa on kirjoitettu ilmeisesti jostakin syystä ikään kuin taiteilijanimillä...? Huomaan suhtautuvani varauksellisesti kirjoitukseen, jonka kirjoittaja on vaikkapa Kettu Revonhäntä-Kainalossa.