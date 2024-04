Näkökulma: Raviurheilun dopingvalvonta – "Tahtotila ja koirien koulutus eivät riitä, vaan Hippoksen on otettava asiasta vastuu"

Raviurheilun dopingvalvontaan liittyvät säännöt sekä toimintatavat kaipaavat pikaista uudistamista. Rikkeiden vakavuutta arvioivien henkilöiden on tunnettava ravikilpailusäännöt, ja niitä on noudatettava tasapuolisesti kaikkien kilpailijoiden kohdalla. Lisäksi harjoituskauden näytteenottoa on tehostettava sekä laboratorioanalytiikassa on panostettava mitättömien jäämien etsimisen sijaan dopingaineiden tutkimiseen.

Hippoksen omaa osaamista kilpahevosten dopingvalvonnan osalta on lisättävä ja positiivisten löydösten käsittelyprosessia on kehitettävä kilpailijoiden oikeusturva paremmin huomioivaksi. Tärkeää on myös näytteenottajien sekä kilpailijoiden aktiivinen kouluttaminen lääkityssäännöistä muun muassa tahattomien löydösten välttämiseksi.