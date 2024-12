Näkökulma: Teivon valmennuskeskuksen mukana Pirkanmaalta häviää paljon muutakin kuin muutama ratatalli

Teivon salainen ravikoulu

Nyt kun ratatallitoiminnan alasajoa on sinnikkäästi rummutettu, on Teivossa onnistuttu siinä, että moni ratavalmentaja on lopettanut tai lähtenyt. Ammattilaisten lähteminen Teivosta on menetys myös meille harrastajille. Olen etuoikeutettu harrastaja, kun voin käydä päivisin ajamassa hevosia. Silloin paikalla Teivossa ovat vielä muun muassa Veteläisen Antti, Muukin Marko, Pekkalan Kimmo ja Niemisen Markku, joilta saa todella hyviä neuvoja ongelmatilanteisiin ja treenaamiseen, kun vaan ajelee hevosella vierelle ja kysyy. Missään muussa urheilulajissa ei tavallinen harrastaja voi saada näin helposti huippuammattilaisten neuvoja.