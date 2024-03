Näkökulma: "Meillä ei ole varaa menettää yhtään raviharrastajaa, hevoskasvattajaa eikä kilpahevosta"

Tanska on kulkenut pitkälti samaa ravitietä kuin Suomi. Myös siellä luovuttiin omasta peliyhtiöstä, mikä todettiin pian virheeksi. Nyt Tanska toimii yhdessä Ruotsin kanssa. Pelivaihtoa on saatu nostettua pääosin kasinopelien avulla. Samansuuntainen kehitys on tullut esille myös Ruotsissa. Pelivaihtojen nousu aiheutui muusta kuin raviurheilusta.