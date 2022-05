Elitloppet on äärimmäisyyksien ravitapahtuma. Palkintorahoiltaan se on järjestäjien mukaan maailman suurin 2022 järjestettävä ravikilpailu. Paikalla on 16 maailman parasta ravihevosta. Tästä joku voi olla eri mieltä järjestäjien kanssa, mutta parhaat paikalla olijat ratkotaan varmuudella ja niille on luvassa kunniaa, joka ei koskaan katoa.

Elitloppetin yhteydessä kisattavassa Elitkampenissa tehdään historiaa, kun tarkastellaan palkintoja. Tänä vuonna tavoitellaan ensimmäistä kertaa miljoonan kruunun ykköspalkintoa kylmäverilähdössä. Sinivalkoinen yleisönosa hurraa viitosradalta starttaavalle väkevälle Antti Ala-Rantalan Nylandille sekä radalta 7 lähtevälle Stallonelle ja Iikka ja Ossi Nurmoselle. Fransilainen on tällä kertaa kisan ainut suomenhevonen. Vuodesta 1986 ajetulla kisalla on kaksi legendaa: tuonilmaisiin siirtynyt Viesker ja Järvsöfaks, jotka molemmat ovat voittaneet viisi lähtöä peräkkäisinä vuosina. Nyt kolmatta peräkkäistä voittoa hakee Odd Herakles. Vaikka ylivoima on leimannut Elitkampenia, päivän kunto ratkaisee, ja niillä odotuksilla äänijänteitä verrytellään matkalla Solvallaan.

Eliloppetissa katse voi kiinnittyä vaikkapa Cokstileen, joka näytti kykynsä ja sopeutumisensa matkustamiseen voittamalla Finlandia-ajon vapunpäivänä. Tuolloin matka Suomeen kävi Italiasta saakka, mutta nyt on valmistauduttu Ruotsissa. Suomalaisen hoitajansa Anu Intosen silmäterä on hoitajansa mukaan iloinen ja yhteistyöhaluinen, mutta oman arvonsa tunteva ori. Sellainen kelpaisi voittajaksi. Mukana olisi hoitajan mukana ripaus Suomea. Elitloppetissa ori joutuu toki piinkovaan seuraan, jossa on huippuravureita Ruotsin lisäksi Ranskasta, Italiasta, Tanskasta, Kanadasta ja Belgiasta, mutta päivän kunto ratkaisee ja yllätykset ovat raviurheilun suola.