Pääkirjoitus: Ohjat omiin käsiin – "Alalla on nyt kasvun mahdollisuudet"

Kyseessä on voitto hevosalalle, muttei alussa mikään lottovoitto. Se antaa ohjat omiin käsiin ja päästää radat irti kahlitsevan ja huonosti kannustavan valtionavustusjärjestelmän otteesta, mutta edellyttää kovaa työtä. Ravikilpailutoiminta on rahoitettava itse pelituotoilla ja organisoitava entistä tehokkaammin. Mutta mikä tärkeintä: nyt alalla on myös kasvun mahdollisuudet. Valtionavustusjärjestelmä ei niitä realistisesti tarjonnut.