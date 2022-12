Puheenvuoro

Pääkirjoitus: Pian pelataan lisenssien alla

Rahapelaamiseen liittyvä keskustelu on saanut uuden suunnan. Nyt lasketaan kilvan aikaa siihen, milloin Suomi seuraa Tanskan ja Ruotsin perässä lisenssijärjestelmään. Muutos jakaa pelikentän uudelleen, ja siinä jaossa hevosvedonlyönnin ja hevostalouden asema on tärkeä turvata. Uusi järjestelmä on käytössä vuosien 2025–2026 paikkeilla.