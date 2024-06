Näkökulma: "Hyvin järjestetyn junioriurheilun tulisi olla raviurheilussa itsestäänselvyys"

Tällä hetkellä lukujen valossa poniraviohjastajien ja ponien määrä on pysynyt tasaisena. Kilpailujen määrä on ollut maltillisesti kasvava, tosin tänä vuonna ne näyttävät selvästi vähenevän. Mutta palkinnot kasvavat jyrkästi. Se on hämmästyttävää. Rahapalkinnot ovat junioriurheilussa outo ilmiö. Vaikka NHL pelaajat saavat paljon palkkaa, saa B-juniori tyytyä pelaamaan jääkiekkoa ilman tuloja, vanhempien kustannuksella.