Näkökulma: Alan rakenteiden on aika uudistua

Raviratojen tehtävä on ravikilpailujen järjestäminen. Nyt meidän on aika miettiä, onko ympärivuotisesti tuettu ravirataverkosto liian laaja nykytodellisuudessa, jossa kilpailupäivien määrä on pudonnut useilla sadoilla hevosmäärän pienenemisen seurauksena verrattuna aikaan, jolloin ravirataverkosto on rakennettu. Yhtään ravirataa ei tarvita ilman oman alueen hevostaloutta, joten ravirata-ajattelu ei voi olla päällimmäisenä päätöksenteossa eikä päätösvallassa. Yhtään ravirataa ei toivottavasti tarvitse sulkea, toiminnantasoa vaan tarkastettava resurssien mukaiseksi.