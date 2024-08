Näkökulma: Ravit ja rahapelaaminen – "On aika ottaa asiat omiin käsiin"

Raviurheilu on kierteessä, jossa menot kasvavat ja tuet pienenevät. Siitä seuraa taloudellisia vaikeuksia ja lopulta raviratojen konkursseja. Meidän on saatava puitteet kuntoon, ja ensimmäinen askel on irtaantuminen nykyisestä valtiontukijärjestelmästä. Siksi on välttämätöntä, että totopelit sijoitetaan kilpailulle avoimeen lisenssimarkkinaan.