Näkökulma: Suomi on raviurheilun suurvalta

Onko Suomi viimeisiään vetelevä raviurheilun takapajula, joka on lopullisesti pilattu toimimattoman valtiontukijärjestelmän takia? Kustannusten nousun uuvuttama raviurheilun kääpiö, jonka menestyksen ajat olivat 1970- ja 1980-luvuilla?

Vai raviurheilun monipuolinen edelläkävijä? Yksi maailman suurimmista ravimaista, jonka ravi-ihmisten hevososaamista ihaillaan? Kärryjä, valjaita sekä muita hevosalaan liittyviä tuotteita arvostetaan kaikkialla raviurheilevassa maailmassa?

Lopullista vastausta en aio tässä artikkelissa antaa, mutta yritän tarjota faktoja ja ajattelemisen aihetta. Ehkä sellaisia, jotka viime aikojen negatiivissävytteisessä raviuutisoinnissa eivät ole olleet pinnassa.

Yritän siis listata maailman elinvoimaisimmat ravimaat (peitsarit mukana laskelmissa) vuoden 2023 lukuja käyttäen suhteuttamalla kärryurheilun suosiota maan väestön ja talouden kokoon.

Kymmenen isoimman ravimaan joukkoon kuuluu kuusi Euroopan maata (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Ranska ja Italia), kaksi maata Pohjois-Amerikasta (Yhdysvallat ja Kanada) sekä Australia ja Uusi-Seelanti.

Ruotsi on ylivoimainen ykkönen

Arvioidaanpa raviurheilun suosiota miltä kantilta tahansa, Ruotsi nousee kärkeen. Tässä artikkelissa on käytetty kolmea kriteeriä: vuosittain kilpailevien hevosten lukumäärä suhteutettuna väestömäärään, raveissa maksettavien vuotuisten palkintojen määrä suhteutettuna maan bruttokansantuotteeseen ja raviratojen lukumäärä / raviurheilun maantieteellinen levinneisyys.

Lisäksi näin saatua pisteytystä on hieman muokattu esimerkiksi sen mukaan, kuinka merkittävästä ravimaasta on kyse ulkoapäin katsottuna. Kilpailevien hevosten määrää ja palkintotasoa on korostettu ja raviratojen määrää on painotettu vähemmän.

Kilpailevien hevosten lukumäärä (suhteutettuna väestömäärään) on suurin Ruotsissa – Suomi häviää vain niukasti. Kolmanneksi pinnistää Norja ja neljänneksi Uusi-Seelanti. Yhdysvallat jää tässä tarkastelussa kymmenenneksi eli viimeiseksi.

Myös palkinnoissa Ruotsi on selvä ykkönen, kun asian suhteuttaa maan talouden kokoon. Ranska nousee kakkoseksi, mutta on lähes puolta pienempi. Uusi-Seelanti kiilaa Suomen ohi kolmanneksi. Häntäpäässä Australia, USA, Italia ja Tanska suoriutuvat lähes tasapäin.

Raviratojen määrässä Ranska on ylivoimainen ykkönen. Niitä löytyy ympäri maata kokonaista 213 kappaletta. Tanska kiilaa seitsemällä radallaan (ja vähäisillä neliökilometreillään) Suomen ja Uuden-Seelannin ohi kakkoseksi ennen Italiaa ja Ruotsia.