Pääkirjoitus: Suuntaviivat selvillä

Hevosurheilun haaste on printtimedian yleisten haasteiden – paperin hinnan nousun ja jakelun ongelmien – lisäksi, että palvelemme yhtä aikaa hyvin erilaisia lukijoita. Perinteisen lehden ystäviä, jotka haluavat kaiken materiaalin painetussa muodossa, ja Internetin käyttäjiä, joille osa lehden sisällöstä saattaa tuntua vanhalta tai turhalta. Peliä vs. urheilua priorisoivista tai ravi- vs. ratsastuslukijoista puhumattakaan. Ymmärrämme hyvin, että palvellessamme kaikkia ja vieläpä samoissa kanavissa saatamme näyttää yhteen asiaan erikoistuneisiin kilpailijoihimme nähden joskus tehottomilta.