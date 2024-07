Kommentti: Tekoälyä vai maalaisjärkeä?

Viime vuosien aikana maksettujen palkintojen määrä on kasvanut yli kuudella miljoonalla eurolla. Samaan aikaan raviharrastajien ja kilpailleiden hevosten määrä on laskenut kiihtyvällä tahdilla. Palkintojen kolmanneksen nousu on näkynyt raviharrastajien, hevosten ja ravipelien sekä muiden tärkeiden suureiden vastaavan suuruisena laskuna. Johtopäätöksiä kehityksestä voisi olla se, että palkintopotin suuntaaminen suurkilpailuihin ja nuorille hevosille ei ole ollut oikea ratkaisu. Toinen, vielä tärkeämpi päätelmä on se, että raha ei kaikkea ratkaise. Raviurheilussa ja sen menestymisessä on kysymys suurista tunteista, toivosta ja yhteisöllisyydestä.