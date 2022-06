Näkökulma: Unelmien täyttymys

Paraponiravit palkittiin Tornion tämän vuoden ravigaalassa vuoden sykähdyttävimpänä hetkenä. Nyt raveja on ajettu yhteensä kolme kertaa ja jatkoa tulee Turussa 22.7. Loppukesä, syksy ja alkutalvi ovat vielä auki.

Tyttäreni Peppi Hautala oli useasti kertonut toiveestaan kilpaa ajamisesta. Suunnittelin paperille, miten asia toteutettaisiin, kunnes sitten Eetu Fossi esitti toiveen ponilähdöstä, jossa hän saisi ajaa kilpaa. Silloin syntyi ajatus, että varmasti on muitakin halukkaita ohjastajia ja minullahan oli jo valmis suunnitelma, miten se toteutetaan. Molemmat pääsivät Vermossa toteuttamaan poneilla unelmansa ravilähdöstä. Viimeksi meitä oli Pilvenmäellä 12. Kaikki kansa ei vielä tiedä meistä, mutta ne jotka tietävät, uskaltavat hurrata puolestamme.

Vammaisuus tai kehitysvammaisuus on usein este osallistua ”terveiden” harrastuksiin, ja raviurheilu kuuluu vahvasti tähän kategoriaan. Pararavien kautta on ollut mahdollisuus tutustua mahtavaan lajiin sekä kilpailla turvallisesti. Ravikortti vaaditaan jokaiselta ohjastajalta, mikäli mielii osallistua ravikilpailuihin, ja A-poneilla saa ajaa sen vuoden loppuun, kun täyttää 18 vuotta. Näin meidän porukastamme valtaosa ei siis voisi ajaa näissä lähdöissä, vaan pitäisi ajaa B-poneilla tai hevosilla.

Nyt olemme ajaneet kilpaa A-poneilla avustajan kanssa. Avustajilla on voimassa oleva ajolupa ja kokemusta ohjastamisesta ja valmentamisesta ammattitasolla, poikkeuksena ponikuskit Veeti Hautala ja Hanna Uljas. Jatkossa saatamme kutsua yksittäisiä poniohjastajia avustamaan edellyttäen vahvaa ajokokemusta.

Innostuneita paraohjastajia on porukkaan tullut lisää. Mielestäni olemme onnistunut kaikissa tavoitteissa yli kaikkien odotusten ja pelkomme ovat osoittautuneet turhiksi. Toiminnalle suuressa osassa on ponien omistajien pyyteetön apu lainata ponejaan. Ammattiohjastajat, joilla on ravipäivinä kiire ja varmasti myös ”paine päällä”, eivät tuo sitä varikolla paraohjastajien luo, vaan silloin on kaikilla hetki aikaa jutella ja suunnitella tulevaa paraponistarttia. Iloisuus ja rauhallisuus ovat läsnä varikolla, vaikka ihmisiä on paljon.