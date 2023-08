Näkökulma: Uudistumisen aika – "Kuninkuusravi-instituutio on kasvanut suureksi ja monelle radalle liian vaativaksi kokonaisuudeksi"

Kuninkuusravit on hieno perinne. Mikäli haluamme, että perinne säilyy ja kotimainen raviurheilu kehittyy, on uskallettava tehdä myös muutoksia. 100 vuotta on pitkä aika, olipa kysymys mistä asiasta tai perinteestä tahansa. Aika uudistamiselle ja muutoksille on nyt käsillä.