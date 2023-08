Call Me Keeper astumaan Suomeen

Ruotsalaisori Call Me Keeper oli kansainvälisen tason kilpahevonen, joka voitti 57 startistaan 24. Sen voittosumma on yli 7,5 miljoonaa kruunua. Call Me Keeper oli kuudes maalissa vuoden 2017 Prix d’Ameriquessa. Se voitti Ranskassa Prix de Lillen ja oli Prix de Belgiquen kakkonen. Alkuvuodesta 2016 Call Me Keeper juoksi 6 voiton putken Vincennesissä. Ruotsissa Call Me Keeper voitti Jämtlands Stora Prisin 2016 ja Suomessa Seinäjoki-ajon 2018.

Call Me Keeper sai Ruotsin oriarvostelussa korkean jalostusarvon ennusteen vuonna 2017. Sillä on 37 jälkeläistä Ruotsissa. Niistä 11 on kesävarsoja, 1-2-vuotiaita on 20.

Call Me Keeperin emä Eliza Keeper (Credit Winner) on jättänyt Suomessa hyvin menestyvän He’s a Keeperin (Pastor Stephen) sekä tamma Flo Jo Keeperin (Broad Bahn) 11,8a ja ori Kash Keeperin (Uncle Lasse) 11,2a.

Call Me Keeperin lisäksi Stall Zetin oreista astuvat ensi kaudella Suomessa Propulsion ja Hard Livin.