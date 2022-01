Camri Stall Blombacken orikaartiin – ”Odotettavissa on positiivisella tavalla kiireinen kesä”

Stall Blombacken kauden 2022 siitosoreiksi on aikaisemmin tiedotettu lämminveriset Il Villaggio, Jontte Boy, Seven And Seven ja The Bosses Lindy sekä suomenhevoset Frans, Hanslankari ja Kinderi. Nyt orikaartiin tiedotetaan liittyvän vuodenvaihteessa 16-vuotiaaksi kääntyneen Camrin 19,9.

”Otimme mielellämme Camrin astumaan Mikkeliin, kun Konnun perhe sitä meille tarjosi. Olemme investoineet isosti oriasematoimintaan ja ensimmäinen vuosi sujuikin hyvin kokonaistammamäärän ollessa noin 190. Nyt toisena vuotena olemme saaneet entistäkin mielenkiintoisempia jalostusoriita, joten odotettavissa on positiivisella tavalla kiireinen kesä”, Stall Blombacke Oy:n Vesa Kukkamo toteaa oriaseman tiedotteessa.

”Camria olemme seuranneet mielenkiinnolla koko sen kilpauran ajan, ja hieno ori ansaitsee nyt täyden mahdollisuuden siitoksessa. Ori pystyy periyttämään poikkeuksellista ravinopeutta ja hienoa luonnetta. Paikallisesti ori on taatusti mieleinen tammanomistajille, se on vähän kuin koko Etelä-Savon oma hevonen. Lisäksi sen sperma kestää myös hyvin siirtoja, ja Camri saa tammat erinomaisesti kantavaksi, joten kaikki edellytykset menestyksekkäästä siitosurasta on olemassa.”

Camri palvelee tammanomistajia sekä paikan päällä tuoresiemennyksellä että ympäri Suomea siirtoina. Varausmaksu on 250 euroa ja varsamaksu 850 euroa sisältäen alv:n 24%. Astutuskausi oriasemalla alkaa huhtikuun alussa ja päättyy elokuun lopussa.

Jälkeläisiä Camrilla on ennestään 159. Eniten tienanneet ovat tähän mennessä Issakan Valo ja Lumettaja sekä kautensa jo voitokkaasti avaamaan ehtinyt Kuopion tapaninpäivän T75-voittaja Tiitukka.