Wertti on ansainnut Costellon pojista toistaiseksi eniten. Kuva: Anu Leppänen

Jalostus

Kärkioriit pienellä erolla

Nelivuotiaiden suomenhevosten marssijärjestys on vielä pitkälti ratkaisematta, sillä ikäluokka on tasaisempi kuin moni edellisistä. Ennen Kriteriumia isäoriista Costello ja Vaellus ovat tehneet hieman rakoa muihin, mutta ikäluokalle on rahaa jaossa vielä niin paljon, että ykkösori voi olla joku muukin.