Propulsionilla on siemennetty 100 tammaa, kotimatkalle ori lähtee elokuussa

KS-Tallilla Hauholla on ollut vilkas kesä, kun tammanomistajat ottivat innolla vastaan Ruotsista saapuneen jenkkiori Propulsionin (Muscle Hill). Astutettujen määrä on nousi keskiviikkona 100 tammaan.

“Suurin osa on tietysti siemennetty siirtoina, joten paketteja on lähetetty joka viikko ympäri Suomea. Ravitammoista meidän tallilla on käynyt noin neljännes. Ratsutammoja tulee yleensä paikan päälle enemmän”, Penttilä arvioi.

Propulsionin lisäksi Penttilällä astuu 4 ratsuoria, jotka ovat palvelleet yli 70 tammaa. Pääosa Propulsionin tammoista on tullut Suomesta.

“Kyllä odotukseni ovat ylittyneet, se on pakko myöntää. Ravi-ihmiset ovat selvästi valmiita satsaamaan laatuun. Uskon, että hyvin toimiva tuorespermaori on ollut monelle sopiva vaihtoehto ulkomaisille siirto-oreille.”

Kun siitosurakka päättyy elokuussa, Propulsion suuntaa kotiin Stall Zetille Ruotsiin. Ensi vuoden suunnitelmat ovat vielä täysin auki. Daniel Redén on kertonut, että kyselyjä on jo tullut useammalta suunnalta.

Propulsionin ensimmäinen 68 varsan ikäluokka 2019 tuotti Kriterium-voittaja Xantis Harveyn ja Norjan Kriteriumin kakkosen Pethon. Menestys on jatkunut tänä vuonna, ja perjantai-illan Stochampionatetin karsinnoissa starttaa 10 Propulsionin tammajälkeläistä.