Short In Cash saatavilla siitokseen Suomessa

8-vuotias Short in Cash (Ready Cash – Shorthanded Sally) on ansainnut tähän asti urallaan reilut 2,1 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja sen statistiikka on 39: 11–6–4. Pitkän matkan autoennätykset (3140 metriä 12,6a ja 2640 metriä 12,3a) Short In Cash juoksi kesällä 2021 Åbyssä ja Axevallassa. Normaalimatkalla ennätykset ovat 2100 metriä 11,6ake ja 12,9ke. Tähän asti ainoan mailinsa ori on juossut aikaan 11,2a.

”Short in Cash on äärimmäisen kaunis hevonen, varmaan kaunein Ready Cashin pojista. Se on valtavan vahva ja nopea, ja sillä on hyvä psyyke ja kilpailupää, ja sitä on helppo käsitellä. Aiomme käyttää oritta myös joihinkin omiin suvullisesti sopiviin tammoihimme tällä astutuskaudella”, oritta parhaillaan valmentava Björn Goop kertoo tiedotteessa.

Short in Cash on kilpaillut mm. UET Grand Prix’n finaalissa Vincennesissä, Breeders' Crownin finaalissa, Åby Stora Prisissa, Kymi GP:ssä ja STL Open Finaalissa ja voittanut mm. Axevalla Maratonin, V75-finaalin ja V75-karsinnan. Ranskassa hevonen voitti Prix de Vic Sur Ceren ja Prix d’Evrecyn ja oli Groupe II:n Prix de Doynel Saint Quentinissa kakkonen.

Isä Ready Cash on jättänyt yli 10 euromiljonääriä ja yli 100 kruunumiljonääriä (mm. Readly Express, Bold Eagle, Face Time Bourbon, Bird Parker, Cash Crowe, Milliondollarrhyme, Feliciano, Italiano Vero). Emä Shorthanded Sally (Lindy Lane – Ottens Tea ) on jättänyt 3 jälkeläistä, jotka kaikki ovat voittaneet, toiseksi parhaan Shorthanded Jagin ansiot ovat lähes 900 000 Ruotsin kruunua.

Lähde: Maaningan oriaseman ja Tapio Nikkasen tiedote