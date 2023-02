Värillä väliä

Suomenkirjavuus on suomenhevoselle tyypillinen ja vanha valkokirjavuuden muoto. Nimityskin on peräisin 1930-luvulta, jolloin suomalainen geneetikko ja eläinlääkäri Valto Klemola totesi suomenhevosessa sitä olevan. Asiasta väiteltiin lähes sata vuotta, ajoittain melko kiihkeästikin. Valokuvat kun todistivat selkeästi, että jotain outoa valkokirjavuutta rodussa on.