Weikko arvosteltiin maanantain yksityistarkastuksessa – lue koko lausunto

Weikko on valmentautunut nelivuotiskesän Öystein Tjomslandin Ruotsin tallissa Sundsvallissa. Sieltä on sopiva matka Uumajaan, mistä Weikko on käynyt Suomessa kilpailemassa. Nyt se jäi Kriterium-karsinnoista kasvattaja ja osaomistaja Pekka Lillbackan talliin Suomeen*.

”Sitä on tutkittu, mutta mitään sellaista vikaa ei ole löydetty, joka selittäisi laukkoja Kriteriumin karsinnassa. Niin ihmisurheilijoille kuin hevosille tulee joskus sellaisia hetkiä, että suoritukset vaihtelevat”, Sundsvallin tallia vetävä Jimmy Jonsson puolustaa.

Weikon käyttäminen jalostusarvostelussa ei tarkoita, että oria oltaisiin käyttämässä vielä ensi vuonna siitokseen.

”Ainakaan tässä vaiheessa ei ole sellaisia suunnitelmia. Ajateltiin vaan, että hoidetaan homma alta pois nyt, kun hevonen on Suomessa eikä tarvitse huolehtia kulkemisista. Talvi on tarkoitus olla poissa Suomesta”, Pekka Lillbacka perustelee.

Ohessa Weikon jalostusarvostelulausunto eilisestä yksityistarkastuksesta. Lautakunnassa olivat Heidi Sihvo (pj), Jenni Timlin ja Jukka Huuskola. Testiohjastajina toimivat Jukka Huuskola ja Hannu Hietanen ja eläinlääkärinä Inka Tuominen. Lausunto on julkaistu myös Heppa-järjestelmässä.

* Tekstiä päivitetty 2.10. klo 11.20: Weikko jäi Kriterium-karsinnoista Suomeen, ei palannut Sundsvalliin.

Tekstiä päivitetty 2.10. klo 13.10: Lisätty Pekka Lillbackan kommentti.