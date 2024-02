Kirjoissa ja kaviourilla

Mies on koukussa. Ehkä aavistaa sen itsekin, mutta selittää sitä kuten Vuoden yhteiskuntatieteilijäksikin valitulta voi odottaa.

”Suomenhevonen kiinnostaa minua kulttuurisena oliona”, Matti Rönkä kokee. ”Sen lisäksi mitä se tekee tänä päivänä, niin kuinka se on kehittynyt ja miten se liittyy erilaisiin historiallisiin jaksoihin. Suomenhevosessa on kaikkea suomalaista myyttiä ja on kiehtovaa liittää se Suomen historiaan.”

Esimerkiksi Rönkä ottaa kotikontujensa Savon ja Pohjois-Karjalan sotien jälkeiset suuret savotat.

”Ne olivat aivan käsittämättömän kokoisia. Jossain Ilomantsissa on valtavia erämaakämppiä. Talvisin savotalla on ollut kymmeniä, jopa satoja miehiä metsätöitä tekemässä. Kuinka lujilla ovat olleet miehet ja hevoset, kuinka kovaa työtä on tehty. Toisaalta kuinka arvokas se hevonen on ollut työkaverina ja ansaintavälineenä. Tai puhumattakaan sitten sotahevosten kohtaloista.”

Rönkä puhuu suomenhevoseen liittyviä isänmaallisia asioita, mutta varoo itse termiä.

”Tänä aikana kaikki hurahuhhaa-isänmaallisuus kuulostaa vastenmieliseltä. Isänmaallisuuteen on on liitetty kaikkea, mikä siihen ei kuulu. Minulla on terve kiinnostus omaan kulttuuriin ja ylpeys sukupolvien omasta kovasta työstä. Se ei ole keneltäkään pois, eikä ketään vastaan.”

Rönkä uskoo, että alati nouseva hyvinvointibisnes takaa osaltaan myös suomenhevosen suosiota.

”Ihmiset haluavat sijoittaa itseensä ja aidot asiat nousevat yhä enemmän esille. Suomenhevonen on sellainen. Sillä pysyy yhteiskunnassa vähintään sellainen asema mikä nyt on, ellei jopa suurempi ja vankempi.”

Kun vakavammat seikat on saatu puhuttua alta pois, päästään itse asiaan. Nyt ei puhu yhteiskuntatieteilijä, vaan fani.

”Suomenhevonen on äärettömän sympaattinen otus. Ne suomenhevosten suuret tähdetkin ovat hirveän sympaattisia hevosia, kuten Köppinen ja Jokivarren Kunkku. Tai kuningatar Saaga S kiimaongelmineen ja säikkyine luonteineen. Ne ovat täydellisen sympaattisia olioita epätäydellisyyksineen.”

Puheenparresta voi arvata, että Röngän raviurheilun seuraaminenkin on voimakkaasti suomenhevosvetoista.

”Olen vanhakantainen ihminen ja luen aamulla Hesarin alusta loppuun. Kaikki konserttiarvostelut ja urheilulajit, vaikka en niitä varsinaisesti seuraisikaan. Siksi yleissivistykseeni kyllä kuuluu Brad de Veluwen ja tämmöisten menestykset, mutta ajatellaan nyt vaikka Joensuun kunkkareita. Kyllä suomenhevonen ja sen perinteet sykähdyttävät eri tavalla.”

”Viktor Kärpän juoksu oli sykähdyttävä ja kuninkuustaisto oli sykähdyttävä, mutta se vasta oli sykähdyttävää olikin, kun Viesker tuli sinne. Siitä näki, kuinka se ajatteli, että minä muuten tiedän. Tiedän, että tässä on yleisö, joka seuraa vain minua.”