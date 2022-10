Millstone's Eager – aktiivinen eläkeläinen

Ratkaisuksi löytyi täysihoitopaikkoja tarjoava Haapialan ravitalli, ja Tiainen päätyi töihin Savonlinnaan.

Ennen eläköitymistä Millstone’s Eager kilpaili niin pitkään, kuin se ravikilpailusääntöjen puitteissa oli mahdollista, 12-vuotiskauden loppuun asti.

”Se tykkäsi käydä raveissa. Se oli sille elämäntapa. Kun se jäi eläkkeelle, niin aina kun auto pyrähti käyntiin pihassa, oli hän sitä mieltä, että hän lähtee nyt raveihin. Pettymykset olivat aika suuria, kun jouduttiin toteamaan, että sinä et kyllä enää lähde”, Tiainen muistelee.

”Sen eläkeläiselämäkin on pitänyt järjestää aktiiviseksi. Se ei viihdy, jos sen vaan jättää laitumelle kuukaudeksi. Se ei myöskään ota tarhassa yhtään turhaa askelta, eikä liikkumattomuus tee vanhoille nivelille hyvää. Vanhuus ei ole sairaus, ja liike on aika pitkälle lääke.”

Aktiivinen eläkeläinen kulkee välillä kärryjen edessä, välillä kiitolaukkaa maastossa, välillä kouluratsastustunneilla ja Tiaisen puolison 12-vuotiaan tyttären opetusmestarina.

”Tavoite on, että sillä ei olisi kuin yksi vapaapäivä viikossa. Kilometrimäärät on tietysti laskeneet huippuvuosista ja lämmittelymäärät nousseet. Mutta ihan samat vauhdit sieltä tulee, ei se hidastunut ole”, Tiainen nauraa.

”Mielellään käytän sanaa eläkeläinen, en ex-ravuri. Jos hevonen on jalostettu ja valmennettu kuin ravihevonen, niin ei se siitä mihinkään muutu. Iivari on ihan ravuri siinä mielessä, että se juttu, mistä se tykkää, on mennä kovaa. Kouluratsastus on sellainen pakollinen paha, että tulee tehtyä erilaista liikettä. Se on sille hyvää jumppaa, mutta eihän se itse siitä nauti, vaikka sietääkin. Ei siitä ratsua siinä mielessä tule”, Tiainen toteaa.

”Jos Iivari joskus on vähän tylsistyneen oloinen lenkillä, niin ei tarvitse kuin ottaa ohjat käteen ja näyttää, että tuossa on suora, annapa mennä. Korvat ja häntä nousee pystyyn ja elämä hymyilee.”