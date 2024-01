Renkinä mukaan nousuhuumaan

Kultapossukerhon tulo

80-luku on jäänyt mieleeni monella tavalla. Silloin alallemme rynnisti uudenlainen hevosenomistajakunta, josta ei ainakaan kaikilla ollut talonpoikaistaustaa.

Nämä kultapossukerholaiset, kuten unohdettu ravikansa alkoi heitä nimittää, sijoittivat suuria rahasummia hevosiin ja samalla tietenkin tarjosivat työtilaisuuksia kymmenille nuorille.

Heidän lähtökohtansa suuren rahan perijöinä ja omistajina oli liikaa eräille mainitsemilleni ihmistyypeille. Uusomistajat saivat nimettömiä solvauskirjeitä, jotka yrittivät jäljitellä 80-luvun alun tunnettua ravipamflettia. Se sentään oli kirjoitettu tyylillä ja suhteellisen hyvällä maulla kaikista herjoistaan huolimatta. Pistot olivat kuitenkin monesti maaliinsa osuneita.

Sen sijaan nämä äveriäät tulokkaat, jotka perustivat Suomen Raviseuran, saivat osakseen alatyylistä panettelua. Ken alan sisäpiiriä tuntee, tietää, ettei kirjoittajaa tarvitse kovin kaukaa hakea.

Kumpi tärkeämpi: omistajat vai yleisö?

Sellainenkin ilmiö muistuu mieleen kuin hevosenomistajien julkinen hätä siitä, kumpi on raviurheilulle tärkeämpi: omistajat vai yleisö. Minut vaiennettiin monesti sanomalla, että mitäs sinä tähän puutut, kun et ole markkaakaan sijoittanut. En niin, paitsi elämäntyöni. Sehän ei ole mitään omilla käsillään rikastuneiden mammonanpalvojien mielestä.

Ajatelkaa nyt tuota kysymyksenasettelua: kumpi on tärkeämpi. Se jo kertoo, missä mennään. Moista en ole tavannut millään muulla vastaavalla elämänalalla. Kumpi on teatterille tärkeämpi näyttelijät vai yleisö? Tuskin Vesku Loiri on saanut päähänsä pähkäillä tällaista. Tuskin hän on tehnyt sitä hevosenomistajan ominaisuudessakaan.

Kaikki tietävät, kuka loppujen lopuksi maksaa viulut. Yleisön kartuttamiseksi tehdään muilla vapaa-ajan aloilla yleensä kaikki voitava. Ravipiireissä on henkilöitä, jotka ajaisivat loputkin pois.

Hippoksen hallituksen keskinäiset kaupat

Toisaalta ensisijainen tehtäväni ei tässä yhteydessä ole vatvoa sekaista ravipolitiikkaa, mutta sen verran se liippaa läheltä tämän lehden kehityshistoriaa, ettei sitä aivan olankohautuksella voi sivuuttaa.

Koska Suomen Hippoksen hallitus sai valtiovallalta etuoikeuden jakaa keskuudessaan valtion totalisaattorikertymän parhaaksi katsomiinsa kohteisiin, voi vain arvata, millaiset mahdollisuudet lehmänkauppoihin tuo oikeus johti. Äänestä sinä minun tavoitteeni puolesta, niin minä teen sinulle vastapalveluksen ensi vuonna. Näin syntyneillä klikeillä rakennettiin 70-luvulla maan ylenpalttisen tiheä rataverkosto turhan kalliine katsomoineen ensin tietenkin paikkakunnille, joilla sattui olemaan jäsen Hippoksen hallituksessa.

Aluepolitiikka

Toki aluepoliittiset vaateet ovat aiheuttaneet ristiriitoja, mutta yhtä kaikki monelta osin ne ovat olleet oikeutettuja. Raviurheilua pitää saada harrastaa ja harjoittaa kautta maan. Sille ei kuitenkaan mahda mitään, että ravien pyörittäminen on kannattavaa vain siellä, missä on riittävästi väestöpohjaa. Liiallisilla subventoinneilla on vain syöty yhteistä kivijalkaa. Nämä toteamat menevät kyllä kliseiden puolelle, mutta itsestäänselvyydet ovat aina kuuluneet tämän lehden sisältöön, joten antaa mennä nytkin.

Aluepoliittiset vaateet koskivat luonnollisesti myös lehteämme. Hevosurheilua syytettiin 70-luvulla paitsi Korpi- myös Helsinki-keskisyydestä. Tämän epäkohdan poistamiseksi aloitimme Ilkka Salokankaan kanssa maakuntakierrokset, joilla tutustuimme kymmeniin tavallisiin hevosenomistajiin ympäri Suomea Lappia myöten. Esittelimme heidän hevosiaan ja välitimme heidän tuntojaan.

Saimme maakuntanumeroista paljon kiitosta. Sittemmin Hevosurheilun ahkera ja intomielinen avustajakunta on tyydyttänyt maakunnalliset tarpeet.

Ilkka Salokangas on jo toistamiseen esillä tässä muistelossa. En halua unohtaa muitakaan toimittajia. Jouni Aalto oli talossa ennen minua, mutta minä noukin joukkoon niin Risto Olamon kuin Tapio Mäenpään. He kaikki ovat asiansa hyvin osaavia hevosurheilutoimittajia ja mikä parasta: jokainen lähestyy alaa omalta erilaiselta kantiltaan, mikä rikastuttaa lehden sisältöä ja tasapainottaa kuin itsestään herkkää arvottamista.

Jyrki Kaminen

Hevosurheilun päätoimittaja 1974 -1991 ja erikoistoimittaja 1991-93