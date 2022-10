Vielä on virtaa - Uuras

Suomenhevosruuna Uuras on kolmekymmenvuotisen elämänsä aikana ehtinyt olla monessa mukana.

Mäntsälän Ohkolassa kävelee hevonen vastaan aidatulla pihalla. Sille riittää yksi vilkaisu vieraaseen ja se siirtää tulijan kategoriaan "ei mitään kiinnostavaa." Se kääntää takapuolensa ja ryhtyy mieluummin seuraamaan tipauttaisiko syksy omenapuusta makoisan suupalan.

Suomenhevosruuna Uuras on elänyt 30 vuotta ja nähnyt sen verran kaikennäköistä tämän pallon päällä palloilijaa, ettei jokainen jaksa kiinnostaa.

Tanja Lundsten osti ruunan sen ollessa yhdeksänvuotias, joten yhteistä taivalta on takana pitkä siivu. Yhteinen taival ei silti lähde suorilta käyntiin, kun Lundsten siirtäisi ruunansa paikkaan, jossa valokuvaan saataisiin mukavia syksyn värejä. Uuras ottaa vuorotellen askeleen eteenpäin ja kolme taakse. Omistajaa vain naurattaa, hän tuntee ruunansa metkut.

"Tämä on hyvin itseriittoinen herra ja tuntee oman arvonsa", Lundsten hymyilee. "Se on äärettömän yritteliäs hevonen, mutta sen kanssa neuvotellaan, käskemällä asiat ei hoidu."

Hän varmasti tuntee ruunan sielun syöverit ja kuten aina, Uuras tekee lyhyen neuvonpidon myötä juuri sen mitä siltä pyydetään. Se on tottunut palvelemaan omistajaansa monessa roolissa. On lähestulkoon helpompaa kertoa, mitä se ei ole mielellään tehnyt kuin mitä on.

"Ratsastuskentällä meneminen on sen mielestä äärettömän tyhmää ja tylsää."

Laitetaan nyt kuitenkin tähän Uuraan c/v luurankomallina: Se on juossut kilpaa, ottanut viisi Suomen mestaruutta hevoskynnössä, ollut metsätöissä ja lähes kaikissa mahdollisissa maatalouden hevostöissä, esiintynyt elokuvissa, tv-sarjoissa ja teatterissa, ollut lukemattomissa tapahtumissa, kuten Helsingin Joulukadun avajaisissa, käynyt ystävähevosena päiväkodeissa, vanhustentaloissa ja palvelukodeissa, ollut mukana hevosavusteisessa toiminnassa ja niin edelleen.

Kasvattaja Väinö Ylinen tuskin aikoinaan aavisti kuinka sattuvan nimen hän osasi varsalle antaa.