Hylätyt nimet 

”Kyseenalaisissa nimissä meillä on tapana, että päätöstä ei tee yksi henkilö, vaan siitä keskustellaan osastolla ja lopullisen päätöksen tekee esimies. Huomioisin tässä, että kyseessä on aina kokonaisuus. Se, mikä kasvattajan mielestä on hauska, voi kymmenen muun mielestä olla sopimaton. Nimiä on hylätty yhtä lailla niin sanotuilta isoilta kasvattajilta kuin ensimmäisen varsan kasvattaneilta. Sillä ei ole mitään merkitystä, kuka varsan on kasvattanut”, Lehmusvaara kertoo.