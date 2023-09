Mustan kauran mysteeri – Voiko tumma jyvä olla parempi hevosen mahalle, vaikka tiede ei sitä todista?

Vikalistassa on mielenkiintoisia yhteneväisyyksiä kauran piikkiin usein pistetyistä pulmista, joista pyritään eroon esimerkiksi mustaan kauraan vaihtamalla. Toistaiseksi on epäselvää, että kuinka paljon lukuisien eri kauralajikkeiden välillä on eroa hometoksiinipitoisuuksissa. Viljelyteknisten muuttujien vaikutus on suuri, ja kaikista isoin tekijä on sää.