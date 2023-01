Koulutus: Miksi valitsit hevosalan? "Opiskeleminen tuntuu tosi hyvältä"

”Niin paljon uutta asiaa on ollut, että ei osaa sanoakaan. Ja koululla on mukava ajella hevosia Vääräsen Timon kanssa, hän on kertonut parhaat jutut. Parhaiten minulla tarttuu oppi päähän käytännön hommissa, mutta on se teoria ja asioiden syventäminenkin tärkeää”, Pylkkänen sanoo.