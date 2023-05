Ponien Finlandiasta tarjolla pinkki lippu – Euforialla ja Ilona Rekilällä ennakkosuosikin viitta

B-ponien puolella Pinja Iltanen on virittänyt uuden poninsa Roddenin voittokuntoon kevään ja kesän suurkilpailuihin. Ruunan molemmat Suomen-startit ovat päättyneet ykkössijaan. Laura Sipilän Armani hakee vielä parasta kuntoaan, mutta Sipilä on aiemminkin osannut hakea ruunansa kunnon kohdilleen suurkilpailuita silmällä pitäen. Saana Tuurin Ekstrands Bärgarn on aloittanut tänä vuonna kahdella voitolla ja yhdellä kolmossijalla. Tämän kolmikon lisäksi auton taakse asettuu viisi muuta valjakkoa.