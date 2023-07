Korkean profiilin ponikauppa Mikkelissä – "Selvää oli, että me ostetaan tämä"

St Michel -raveissa järjestettiin avoin tarjouskilpailu, jolla myytiin maailmanennätystamma Pomona II:n ja maailman nopeimman tällä hetkellä kilpailevan shetlanninponin Månstorps Quatron 1-vuotias esikoisvarsa Peter The Great.

Tarjouskilpailun voitti nykyään Juvalla asuva kokkolalaislähtöinen yrittäjä Peter Forsström.

”Selvää oli, että me ostetaan tämä. Myyjä Mats Havulehto oli tyytyväinen. Hänelle oli tärkeää, että poni pääsi hyvään kotiin, ja nyt se pääsi”, Forsström vakuutti.

Vaikka poni olisi nimensä puolesta sopinut hyvin ostajalle itselleenkin, hän kertoi olleensa vain maksajan roolissa. Ponin omistajaksi tulee Forsströmin elämänkumppanin Marjo Kaipaisen tyttärentytär Brita Suuronen, 7.

”Hän on tosi innostunut poneista, ja hänellä on ennestäänkin poni, jolla hän on ratsastellut. Se on kuitenkin jo 21”, Peter Forsström taustoitti.

Suurosen tallissa Peter The Great saa parhaat mahdolliset lähtökohdat kilpauralleen.

”Anton Punkka ja Viivi Pursiainen ovat Sepolla töissä, joten poniosaamista tallista löytyy”, Forsström mainitsi.

Kilpailuttamisen lisäksi Seppo Suuronen aikoo tarjota Peter The Greatia myöhemmin myös siitokseen.