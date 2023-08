Metkuilijan ylivalta jatkui – katso myös kuvagalleria päivän voittajista!

Verna Sankarin ohjastama ja valmentama Coruscate Casper tyylitteli ruhtinasmittelön päätösetapilla yhtä ylivoimaiseen keulavoittoon kuin eilisellä avausmatkallakin.

”Tänään poni tuntui menevän vielä paremmin omalla moottorillaan. Lämmityksessä se oli vähän sen oloinen että haluaisi laukata, mutta ei onneksi enää startissa. Silloin laukka-ajatus oli enää vain minulla omassa päässäni”, Sankari kuvaili.

Kaksikon yhteinen taival on jo yli kymmenen vuoden mittainen, joten poniruhtinaan titteli on todella pitkäjänteisen työn tulos.

”Varsavuosina ruuna oli suoraan sanottuna erittäin hankala. Vähän se on iän myötä tasoittunut, mutta on sillä vieläkin ihan omat metkut. Mutta aika hyvin on oppinut elämään niiden kanssa, kun tietää mitä kaikkea se tekee.”

Toisen sijan kokonaiskilpailussa vei Charizard. Saara Räisänen ohjasti silmäterällään osalähdöissä kaksi kakkossijaa. Kolmanneksi ylsi Pinja Iltasen ohjastama ja valmentama Rodden, joka kiri ruhtinasstarteissa sijoille kolme ja viisi.