Nuorisogaala on juhlittu

Mikkelin raviradan ravintolassa pidetty nuorisogaala alkoi Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtajan Antti Lehtisalon tervetuliaispuheella. Hän kertoi raviurheilun rakennemuutoksesta, jossa pyritään raviratojen toiminnan tehostamiseen, mitä kautta myös nuorisotoiminnalle on mahdollista saada lisää rahaa. Lopuksi Lehtisalo muistutti kahdesta tärkeästä asiasta, jotka ovat hänen mukaansa huomioitavia kaikessa toiminnassa; suomalaisesta eläinten käsittelyn ja kunnioittamisen perinteestä sekä rehdistä kanssakäymisestä lajin toisten harrastajien kanssa.

"Myös nuorisotoiminnan kautta on kouliinnuttava siihen, että luontokappaletta on meidän armoilla ja meidän on kohdeltava sitä kunniottavasti", Lehtisalo korosti. "Haluan myös kiinnittää erityistä huomiota siihen, että meillä on kiusaamis- ja häirintävapaa hevosurheilu."

Palkituissa poneissa ei suurempia yllätyksiä koettu. Vuoden nelivuotias A-poni oli Desna Wee 2.39,0a. "Se opetettiin vasta kolmevuotiaana kesällä ja marraskuussa ajettiin jo kilpaa", ohjastaja-valmentaja Katariina Säteri kertoi. "Se parantaa kaiken aikaa ja odotan, että tänä vuonna se alittaa 2.30."

Paras nelivuotias B-poni oli Jates Armada 2.11,0. "Tämän vuoden päätähtäin on Viisivuotismestaruus Turussa", ohjastaja-valmentaja Bea-Noora Kyynäräinen suunnitteli. Hänet palkittiin myös vuoden B-poniohjastajana.

Vuoden viisivuotias A-poni oli derbyvoittaja Brigatin Kaira Prinsess 2.22,4. "Laukat vähän häiritsee sitä, se on sen verran innokas", ohjastaja-valmentaja Siiri Kanniainen kuvaili. "Se on omapäinen poni, mutta mukava."

Vuoden viisivuotiaana ponina palkittiin vain kerran urallaan tappion kokenut Little Cinderella 2.03,8. "Sillä oli starteissa vielä vähän keskittymisen kanssa ongelmia, säikkyi ja oli näkevinään kaikenlaisia mörköjä", ohjastaja-valmentaja Julia Kiukas hymyili. "Kun se alkaa keskittymään, se pystyy menemään alle 2.00."

Vuoden vanhempi A-poni oli Euforia 2.04,6a, jota voi nimittää jo raviponilegendaksi ja vanhempi B-poni Odd Molly 43,4a, kumpikin Ilona Rekilältä. "Mollyn palkinto merkitsee minulle tosi paljon, kun se saattaa olla sen viimeinen kilpailuvuosi", Rekilä kertoi.

Vuoden montéponi oli lajin Suomen mestari Saphira 2.10,5a. "Tämän vuoden kilpakausi alkaa huhti-toukokuussa ja se on sen viimeinen", omistaja-valmentaja Viivi Mäki-Jaakkola paljasti.

Lisää Nuorisoravigaalan tunnelmia ensi keskiviikkona Hevosurheilun printissä ja verkkosivuilla.

NUORISORAVIGAALASSA PALKITUT

Vuoden 4-vuotias A-poni - Desna Wee.

Vuoden 4-vuotias B-poni - Jates Armada.

Vuoden 5-vuotias A-poni - Brigatin Kaira Prinsess.

Vuoden 5-vuotias B-poni - Little Cinderella.

Vuoden vanhempi A-poni - Euforia.

Vuoden vanhempi B-poni - Odd Molly.

Vuoden Nopein Suomessa syntynyt A-poni - Euforia.

Vuoden Nopein Suomessa syntynyt B-poni - Aidan Wee.

Vuoden P1-lisenssin haltija - Nea Ponkala.

Vuoden P2-lisenssin haltija - Eerika Koskenvalta.

Vuoden P3-lisenssin haltija - Lotta Mässeli.

Vuoden B-poniohjastaja - Bea-Noora Kyynäräinen

Vuoden montéponi - Saphira.

Vuoden montéohjastaja - Karla Koivisto.

Vuoden Poniravirata (yleisöäänestys) - Metsämäen ravirata.

Vuoden sykähdyttävin hetki -yleisöäänestys - Broängens Ghosakraman ja Emmi Innasen SM-voitto.

Vuoden Aktiiviohjaaja - Nora Rantanen.

Vuoden Ystävä - Elli Juurakko.

Vuoden A-ponikasvattaja - Petra Ojala.

Vuoden B-ponikasvattaja - Laura & Linda Mattila.

Kunniamaininta - Tuukka Variksen siirtyminen poneista hevosiin.

Kunniamaininta - Kuopion hanke, jolla perustettiin Sorsasalon Ravikerho.

Ponitaiturit voittaja - Team Jokimaa.

Ponikypärät A-ponien voittaja - Elli-Noora Romppanen.

Ponikypärät B-ponien voittaja - Elin Sahlstén

Ponitähtien Talli - Dynamit III.

Ponitähtien Talli - Ekslätts Sacrifice.

Hippoksen ansiomerkeillä muistettiin Suomen poniraviurheiluun suuresti vaikuttaneita henkilöitä.

Hippoksen hopeinen ansiomerkki - Ann-Kristin Nyberg.

Hippoksen hopeinen ansiomerkki - Erja Mattila.

Hippoksen hopeinen ansiomerkki - Päivi Luste-Rautio.

Hippoksen hopeinen ansiomerkki - Maret Ehrlund.

Hippoksen hopeinen ansiomerkki - Taina Kinnunen.

Hippoksen hopeinen ansiomerkki - Jari Pietiläinen.

Hippoksen hopeinen ansiomerkki - Mari Malminen.