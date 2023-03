Parhaat palkittiin onnistuneessa Nuorisogaalassa

GAALASSA KUULTUA

"Oulu on onneksi lähellä, mutta kyllä meillä päin nopeammille poneille on hieman heikosti lähtöjä. Kaustinen on pisin missä on käyty, siitä pitää kiittää vanhempia, se vaati heiltä paljon. Prinz Pilgrimilla haaveilen, jos pääsisi kuninkuuslähdöissä starttaamaan. Viime vuonna tuli 11 voittoa, mutta tänä vuonna se on vaikeampaa, kun ennätys on parantunut ja se joutuu pitemmille takamatkoille, mutta kyllä se pystyy vielä parantamaankin."

Vuoden P1-lisenssin haltija Nea Ponkala (13), joka Torniosta käsin kilpailee Prinz Pilgrimillaan 2.22,6.