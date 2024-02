Anni otti ilon irti viimeisestä ponivuodestaan: "Saatan vähän antaa neuvoja ja vinkkejä Mosson ajamiseen tuleville kuskeille"

”Mosso on minulle aivan todella tärkeä. Olin 12, kun se tuli minulle. Olemme kasvaneet ja kokeneet yhdessä, se on ollut osa minun elämääni useamman vuoden. Kaikesta siitä, mitä on Mosson kanssa saavuttanut, ei voi olla kuin kiitollinen”, Halinen kertoo.