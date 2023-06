Ponieliitit Kymenlaaksoon voittojahtiin: "Jotain kuitenkin tapahtui, kun käänsin sen voltista ja se lähti painelemaan eteenpäin"

Rodden tuli Iltaselle talvella ja hän on treenannut sitä suurkilpailukuntoon. ”Kesällä on tarkoitus ajaa näitä isoja lähtöjä. Ponikuninkuusravit ovat myös harkinnassa, sillä ponin ennätys on autolähdöstä ja volttiennätys on vielä suht ok sitä kisaa ajatellen.”