Ponien mittaaminen tapetilla – kansainvälinen poniraviurheilu vaarassa?

Kansainvälinen kilpailutoiminta uhkaa hankaloitua, sillä Ruotsi on linjannut, että ponilla pitää olla ennen ilmoittautumispäivää ruotsalaisen mittaajan tekemä mittaustulos. Suomen Hippos ry on ollut asiasta neuvotteluyhteydessä Ruotsiin.

”Ruotsin poniyhdistys on tämän linjauksen tehnyt”, raviurheilujohtaja Jari Haanniemi kertoo.

"Esille on tuotu, että tulos pitää olla voimassa jopa 14 vuorokautta ennen starttia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi Mini- ja LillaElitloppet tulisi erittäin hankalaksi osallistua Suomesta käsin. Voidaan sanoa, että päätös tyrehdyttäisi kansainvälisen poniraviurheilun."

”Olen ollut asiasta yhteydessä Svensk Travsportin urheilujohtaja Robert Karlssoniin, joka on asiassa meidän linjoilla ja hän pyrkii vaikuttamaan siihen. Kyse on kuitenkin lasten- ja nuorten harrastustoiminnasta ja haluamme turvata kaikkien mahdollisuuden kilpailla myös ulkomailla. Tässä on haitat suuremmat kuin hyöty.”

Suomessa puolestaan viime vuoden mittaustulos on voimassa 31.1.2023 asti, ja sen jälkeen ponilla tulee olla uusi, tämän vuoden mittaustulos, jotta se saa jatkaa kilpailemista.

Tämä ei koske poneja, joille on jo suoritettu loppumittaus tai nuorempia poneja, joiden säkäkorkeus on jäänyt edellisessä mittauksessa alle rajakorkeuden. Mittauksen suorittaa Suomen Hippoksen kouluttama mittaaja. Ponin mittaustulos täytyy olla syötettynä Heppa-järjestelmään ennen kuin poni ilmoitetaan kilpailuun.