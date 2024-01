Ponien vuosi 2023: Mosso ja Charizard jyräsivät voitoissa

A-ponitammoista eniten voittoja vuonna 2023 otti Ihmemaan Hulahula, joka ohitti maalitolpan ensimmäisenä 12 kertaa. Voittoja tuli tasaisesti pitkin vuotta, mutta kovimman voittoputken kuusivuotiaaksi tullut poni otti viime maaliskuussa, jolloin perättäisiä ykkösiä tuli peräti viisi. Tamman omistaa Oona Hänninen, joka toimii myös valmentajana. Hänninen on myös ohjastanut suurimman osan starteista, mutta myös sisko Amanda Hänninen on ollut Ihmemaan Hulahulan kanssa voittajaesittelyissä montélähdöissä. Nina Hänninen on kasvattaja.