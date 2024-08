Smedens My Donnasta ponikuningatar kymmenyksen marginaalilla

Ponikuninkuusravien pääkilpailuissa kilpailtiin viikonloppuna 1600 metrin ja 2100 metrin matkoilla. Parhaimman kokonaisajan ravanneet ponit voittivat poniruhtinaan, poniruhtinattaren, ponikuninkaan ja ponikuningattaren tittelit.

A-ponien ponikuningatar-kilpailussa nähtiin todella tiukka kamppailu seppeleestä. Lauantaina voiton vienyt Stenbydal’s Castilla yritti karkuun kakkossijalta päätösmatkaan startannutta Smedens My Donnaa. Oona Tastulan ohjastama Smedens My Donna lähti pitkältä takamatkalta jahtaamaan kärkiponia ja onnistuikin ohittamaan Stenbydal’s Castillan. Kärkikaksikon välinen ero oli maalissa todella pieni, mutta Smedens My Donna onnistui kuitenkin tehdä tarvittava ero Stenbydal’s Castillaan. Oona Tastulan suojatti seppelöitiin toista kertaa peräkkäin ponikuningattareksi, vain 0,1 sekunnin erolla toiseksi sijoittuneeseen.

Mustasaaressa asuva Oona Tastula valmentaa Tiia Tastulan omistamaa tammaa. Smedens Stuteri on kasvattaja.

”Tuntui, että en saanut tarpeeksi eroa, että Stenbydal’s Castilla voittaa tittelin. Poni on kehittynyt vielä viime vuodesta, siitä on tullut nopeampi. Smedens My Donna on ihana poni, se on minun paras kaveri. Se on kiltti ja sille käy kaikki”, Tastula kertoi.

Ronja Grönmanin Pikku Humanteri on ollut jo vuosia Suomen kärkiponeja, ja ennen Vieremää se oli vienyt nimiinsä kaksi edellistä ponikuninkuutta. Vieremällä nähtiin jälleen täyttä Pikku Humanterin hallintaa. Se kiersi kaikki vastustajansa ja voitti molemmat kilpailun osamatkat. Ponikuninkaan titteli oli sille jo kolmas. Heinolalainen Ronja Grönman omistaa, valmentaa ja ohjasti ponia. Sen ovat kasvattaneet Eemeli ja Eve Karjalainen.

”Se oli tänä vuonna parempi mitä edelliskertoina, se oli tänä viikonloppuna ihan huippu. Ponilla on aina ollut voitontahtoa. Sillä on vain kultainen kilpapää, se haluaa voittaa ja kun se on voittanut, se myös kertoo kaikille, kuka on kingi. Humanteri on ihan minun elämäni poni, silloin kun se tuli ja voitimme Kriteriumin, tiesin että tämä poni on minun elämäni poni. Se vain on niin mahtava, ei voi muuta sanoa”, Grönman kehui poniaan.

Ensikertalaiset ruhtinaalliset

Eerika Koskenvallan valmentama ja ohjastama Tejas Klarita hallitsi B-ponien poniruhtinatar-kilpailun molempia osamatkoja. Koskenvalta kertoi jo lauantain voittajahaastattelussa, että ponilla oli ollut tähtäimessä poniruhtinatar-kilpailu heti kauden alusta. Tavoite täyttyi kahdella täysin ylivoimaisella suorituksella. Tejas Klarita seppelöitiin ensimmäistä kertaa sen uralla poniruhtinattareksi. Seinäjoella asuva Eerika Koskenvalta on myös ponin kilpailuoikeuden vuokraaja. Tejas Stuteri on kasvattaja.

”Ei oikein sisäistä tätä vielä kunnolla, tämä tuntuu älyttömän hienolta. Ei pysty edes sanoilla kuvailemaan, ihan huikeaa. Kaikki onnistui aivan täydellisesti. Sillä on älyttömän kultainen kilpapää, se on todella ihmisystävällinen ja sen kanssa on helppo tehdä ihan mitä tahansa”, Koskenvalta kertoi.

Myös poniruhtinas-kilpailussa nähtiin sama voittaja lauantaina ja sunnuntaina. Kouvolalaisen Hännisen raviperheen poni Aidan Wee kiri ykköseksi molemmilla matkoilla, ja myös sille poniruhtinaan titteli oli ensimmäinen. Nina Hänninen omistaa Aidan Ween, sitä valmentaa Oona Hänninen ja hoitaa Amanda Hänninen. Ohjastuksesta vastasi Tiia Töyrylä, ja Aidan Ween ovat kasvattaneet Laura ja Linda Mattila.

”Tämä on niin luonnollinen juoksija ja se on todella rehti radalla. Se on hyväluontoinen ja tosi mukava poni. Lopulta ei ollut mitään hätää kilpailussa. Vaikka tämä olikin pieni yllätys, että se voitti. Tämä on sellainen kilpailu, mistä on osannut vain haaveilla. Kyllä tämä nyt ainakin on kakun paikka”, Töyrylä tunnelmoi.

Hanna Närhinen, Suomen Hippos

Kokonaiskilpailujen tulokset löytyvät Suomen Hippoksen tiedotteesta.