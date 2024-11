Ponilähtöjen palkintotasoon uudistuksia vuodelle 2025 – Tavallisten lähtöjen ykköspalkinnot 50-100 euroa

Suomen Hippos on tehnyt ponilähtöjen palkintotasoista kaikkia raviratoja koskevia linjauksia vuodelle 2025. Tavoitteena on, että poneille voidaan tarjota enemmän kilpailumahdollisuuksia ja raviratojen taloudellinen kynnys poniravien järjestämiseen olisi nykyistä matalampi.

Lokakuussa järjestettiin poniraviurheilun kehittämis- ja strategiapäivä, johon osallistuivat Suomen Hippoksen edustajien lisäksi Suomen Poniraviyhdistyksen edustajia, suurkilpailuvalvoja ja nuorisovaliokunnan jäseniä. Yksi keskustelluista asioista oli lähtöjen palkintotaso. Sen jälkeen keskustelua on jatkettu nuorisovaliokunnan kokouksissa sekä Hippoksen Raviurheilupalvelut-osastolla. Myös raviratojen edustajia on kuultu asiassa.

Muutokset astuvat voimaan 1.1.2025.

Miksi palkintotasoja on uudelleenmääritelty?

Poniraviurheilun on tarkoitus olla lasten ja nuorten harrastus, jossa rahapalkinnot eivät ole toiminnan ydin. Yleisesti lasten harrastuksissa ei juurikaan nähdä rahapalkintoja, ja on perusteltua, että myös poniraviurheilussa palkintotaso pidetään maltillisena.

Lähdön voittajan huomioiminen ja arvostus, etenkin suurkilpailuissa, tulee tapahtua ensisijaisesti muuta kautta kuin ykköspalkinnon suuruudella.

Pienentämällä ponilähtöjen minimipalkintoja, voidaan poneille tarjota määrällisesti enemmän kilpailumahdollisuuksia. Ponilähtöjä on tarkoitus ajaa enemmän erityisesti kesäkaudella, jolloin poniraviurheilun kilpailukausi on aktiivisimmillaan.

Tavallisten ponilähtöjen palkintotaso

Vuonna 2025 tavallisissa ponilähdöissä maksetaan palkintoja siten, että lähdön ykköspalkinto voi olla 50–100 euroa. Yli sadan euron ykköspalkintoja ei makseta tavallisissa ponilähdöissä.

Hevosravien yhteydessä ajettaviin ponilähtöihin on jo aiemmin ollut määriteltynä maa- ja metsätalousministeriön myöntämä palkintotuki. Palkintotukea on kohdennettu raviradoille siten, että ravipäivänä voi ajaa yhden enintään 100 euron ykköspalkinnolla olevan ponilähdön. Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa vuoden 2025 tukipäätökset helmikuussa. Suunnitelmassa on esitetty palkintotuen säilyttämistä nykyisellä tasollaan.

Jatkossa raviradat voivat halutessaan jakaa palkintotuen kahteen ponilähtöön siten, että lähtöjen ykköspalkinnoiksi muodostuu 50 euroa. Osa raviradoista on rahoittanut useampien ponilähtöjen palkintoja itse, mutta kaikilla raviradoilla useampien ponilähtöjen järjestäminen ei ole ollut taloudellisesti mahdollista.

Poniravit

Erilliset poniravipäivät ovat tärkeitä poniraviurheilulle, sillä ne tarjoavat saman päivän aikana laajat kilpailumahdollisuudet useille poneille. Kustannustason noustessa myös poniravien järjestyskulut ovat nousseet ja hevosraveista erillisten poniravien järjestäminen on ollut raviradoille haastavaa.

Maa- ja metsätalousministeriön myöntämää palkintotukea ei voi käyttää erillisten poniravien palkintoihin. Suomen Hippos maksaa raviradoille poniravitukea 100 euroa per lähtö. Hippoksen maksama poniravituki säilyy nykyisellä tasolla myös vuonna 2025.

Poniravien kaikkia kuluja tarkastellaan, mutta yksi raviratojen päätettävissä oleva asia on palkintotaso. Raviradat voivat maksaa lähdöissä esimerkiksi 50 euron ykköspalkinnot. Tällöin Hippoksen maksama poniravituki kattaa poniravipäivän palkintojen maksun lähes kokonaan, minkä toivotaan osaltaan helpottavan poniravien järjestämistä.

Suurkilpailujen palkintotaso

1.1.2025 alkaen ravikilpailusäännöissä astuu voimaan muutos:

”31 § Palkinnot

Poistettu ponilähtöjen erillinen suurkilpailupalkintoraja. Suurkilpailut ja niiden palkintotaso käsitellään Suomen Hippoksen Raviurheilupalvelut-osastolla vuosittain.”

Suurkilpailujen palkinnoista on päätetty Raviurheilupalvelut -osastolla niin, että suurimmissa lähdöissä, eli Suomen mestaruuksissa ja Ponikuninkuusravien päälähdöissä, voidaan maksaa 250 euron ykköspalkinnot. Muissa suurkilpailuissa ykköspalkinto voi olla enintään 150 euroa.

Suomen mestaruuksissa ja Ponikuninkuusravien päälähdöissä palataan siis vuoden 2019 palkintotasolle.

Erillinen lista vuoden 2025 suurkilpailuista ja niiden päivämääristä julkaistaan joulukuussa.

