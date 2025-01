Poniohjastajaksi ravikouluista – Amanda Mäenpää voitti heti ensimmäisellä yrittämällään

Mikkelin ravikoulu käynnisti toimintansa huhtikuussa.

”Tällä seudulla se on melko uusi asia, että ravikoulun kautta voi myös kilpailla”, vetäjä Susanna Purojärvi kertoo. ”Me elämme kasvuvaihetta. Toimintaa on tarkoitus kasvattaa tänä vuonna. Meillä käy nyt jo asiakkaita niin sanotusti vauvasta vaariin ja tulevaisuudessa lapsien harrastamiseen panostetaan lisää.”

Mikkelin ravikoulun toimintamalli on erilainen kuin esimerkiksi Vermossa ja Teivossa, sillä radalla ei ole ravikoulun tallia vaan toiminta viedään radalle muualta käsin.

”Meillä on käytössä kolme ponia, joista kahdella voi ajaa kilpaa. Edetään asiassa kysynnän mukaan, yksittäisiä mahdollisuuksia on nyt jo ollut kiinnostuneille. Tällä seudulla monella on oma poni käytössä, tukea on tarvittu kortin suorittamiseen. Ennen tätä syksyä ei pystytty järjestämään korttikurssia, nyt meillä oli B-ajolupakurssi, jossa oli ravikoulusta poni ja kurssilainen”, Purojärvi kertoo.