Vilma Pyhäjärvellä ei ole omaa ponia, mutta hän on kiitollinen siitä, että on saanut aloittelevana kuskina mahdollisuuden näyttää osaamistaan. Sannikon Zombi on tuonut monta syytä hymyyn. Kuva: Teemu Kangas

Nuoret Voittoputkessa ohjastava Vilma Pyhäjärvi on matkalla Pyssykylästä parrasvaloihin Sodankyläläinen Vilma Pyhäjärvi on ajanut viimeisimmät kuukaudet kuin hurmiossa ja noussut hetkessä Lapin ratojen kuumaksi ponikuskinimeksi.