Ravikoulut opettavat ja kasvattavat: "Ajatuksella toteutettu hevostoiminta antaa paljon eväitä elämään, lähtee mille alalle tahansa"

Samaa toteavat muutkin.

”Asiakasmäärät ovat nyt hyvät ja samat oppilaat käyvät useamman vuoden, siitä kiitos heille. Se on iso voimavara pienessä toiminnassa”, Maret Ehrlund Hepsis Teamista sanoo.

Kouvolassa muokataan siinä missä muuallakin. Nuorisovastaava Janika Pasi kertoo, että tärkeää on huomioida myös he, jotka eivät tähtää kilpailemaan.

”Kursseilla opetetaan ponin hoitamista, ruokintaa, varusteiden huoltamista, valjastamista sekä ajoa. Kursseilla on käyty läpi monté-varusteita sekä kengitysvälineitä. Kursseilla asioita käydään läpi teoriassa sekä käytännössä.”

Pasi sanoo, että kysyntä vaihtelee vuosien aikana. Viime syksynä Kouvolassa tarjottiin kursseja kahdessa ryhmässä, jotta kaikki halukkaat mahtuivat mukaan.

”Kursseillemme otamme yleensä aikaisintaan kuuden vuoden iässä.”

Seinäjoen poniravikoulun vastaava Heli Myllykoski kertoo, että heidän toimintansa on monipuolistunut viimeisten vuosien aikana. Suunnitelmia tulevaisuudellekin riittää.

”Tarkoitus on lisätä myös aikuisille sopivaa toimintaa. Asiakasmäärät ovat hiljalleen parantuneet korona-ajan jälkeen. Toimintaa on mahdollista laajentaa.”

Seinäjoen kalustovahvuus on kuusi ponia ja yksi hevonen. Määrä sijoittuu keskikastiin. Eniten on 10-vuotiaalla Köyliön poniravikoululla, jonka käytössä on yhteensä noin 20 ponia ja hevosta.

”Normaaleina päivinä meillä käy 10–15 asiakasta. Resurssit eivät riitä laajentamaan enempää. Koronapandemian aikana ja jälkeen asiakasmäärä kasvoi”, Susanne Vuori Köyliöstä kertoo.

Vermon ravikoulussa asiakasmäärät ovat kasvussa, myös yleinen kiinnostus raviurheilutoimintaa kohtaan on lisääntynyt. ”Uskon sen kasvavan jatkossakin”, Miia Salminen sanoo.

Hän liittyi Vermon ravikoulun toimintaan viime vuonna.