Raviponien SM:t ratkesivat ja tunteet purkautuivat – ”Koskettaa todella”

Euforia on juossut aiempina vuosina kaksi SM-titteliä montéssa.

”Tämä on montésta kanssa hyvä. Tämä on iso ja tällä on vahvat liikkeet, mutta nyt oli tämän (kärrylähtövoiton) aika. Tämä oli mulle tosi iso juttu, että sillä on montén ja kärryillä ajettu Suomen mestaruus”, Rekilä lisäsi.