Stenbydal's Castilla voittaa ja voittaa – "Ei edes halua kääntyä kotiin ennen kuin lenkki on tarpeeksi pitkä"

Amanda Hänninen päättää ponin valmennuksesta, ja myös treenaa sen itse.

”Poni on melkoinen houdini tarhasta karkaamisen suhteen, jos sitä ei ajeta tiheään. Amanda kuitenkin tykkää ajaa ja Stenbydal’s Castilla tykkää kun sitä ajetaan, joten se ei haittaa”, Mia Hänninen kertoo.

Kilpakaudella tammalla ajetaan 4–5 kertaa viikossa pitkä lenkki ja kilpakauden ulkopuolella pari kertaa viikossa.

”Se ei edes halua kääntyä kotiin, ennen kuin lenkki on tarpeeksi pitkä”, Mia Hänninen kertoo.

Hän antaa kiitosta ponin helppohoitoisuudesta. Joskus hieroja on käynyt etsimässä jumeja, mutta niitä ei ole löytynyt.

”Stenbydal’s Castillan päivään kuuluu paljon ulkoilua isossa laumassa, jossa se on oikea boss lady. Se on toimiva poni, kiltti hoitaa ja käsitellä eikä pelkää mitään, mikä tiellä liikkuu. Eteenpäin pyrkiva se toki on ja virkeä sekä älykäs, joka tosiaan saattaa välillä aiheuttaa sitä, että sen löytää aitalankojen väärältä puolelta”, Hänninen naurahtaa.

Tammana Stenbydal’s Castillalla siintää edessä myös siitosura. ”Todennäköisesti se siirtyy siitokseen siinä vaiheessa, kun Amandalla loppuu kilpailuikä A-ponien ajamiseen.”

Amanda Hänninen on nyt 11-vuotias, joka käy viidettä luokkaa. Kiirettä pitää välillä, mutta ponin valmentaminen, kilpailumatkat ja koulun käynti mahtuvat kaikki ohjelmaan.

”Ihan hyvin ehdin tehdä kaikkea. Välillä pitää lähteä koulusta aikaisemmin raveihin, jos se on mahdollista”, Amanda Hänninen kertoo.

”Viime vuonna ratsastin Stenbydal’s Castillalla myös kotona, mutta nyt sen treenit ovat olleet ajamista. Monté-startteja olen sillä ajanut kuitenkin tänä vuonna. Tamma on mukava ajaa, myös kilpailutilanteissa. Välillä se vetää aika paljon, mutta sitten sitä pitää vaan pidätellä.”

Hännisen omat tulevaisuuden suunnitelmat ovat selkeät. Hän aikoo jatkaa ponien parissa niin pitkään kuin jaksaa ja pystyy. Sen jälkeen odottaa siirtyminen hevosiin.

”Joskus Amanda sanoi, että aikoo jatkaa näissä hommissa yhtä pitkään kuin Pekka Korpi”, äiti Hänninen hymyilee.