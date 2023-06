Neljäs perättäinen suurkilpailuvoitto: "Ponilla on tosi hyvä juoksupää"

Emelinda Persson on kuuluisan ruotsalaisvalmentaja Jan-Olov Perssonin tytär, mutta paineita hänelle ei kotoa tule: ”Isä ei ole koskaan vaatinut minulta huippusuorituksia, hän on vain iloinen, että harrastan raviurheilua. Paras vinkki, minkä kotoa olen saanut, on se, että tärkeintä on, että on hauskaa.”