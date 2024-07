Poneista hevosiin – "Täällä olisi innokas, nuori kuski valmiina ajamaan"

C-ajolupakin nyt taskussa

Hevoset ovat olleet Tiaisen elämässä lapsuudesta saakka, sillä kotona on aina ollut hevosia. Veera oli 8-vuotias, kun ensimmäinen poni, Hopealehdon Caramba, muutti heille. Sen jälkeen Tiainen on kasvanut ponien kanssa, ja ne ovat opettaneet hänelle paljon vastuuta ja työn tekemisen merkitystä. Silloin kaikki on ollut myös omissa käsissä, kun pääasiassa itse on tehnyt asioita.

”Olen oppinut myös, että kova työ aina jossain vaiheessa palkitaan eikä oikotietä onneen ole olemassa. Nämä konkretisoituivat viimeistään Suur-Hollola-voiton myötä.”

Veera Tiainen on kokenut ponikuski, mutta nyt taskusta löytyy myös C-ajolupa. Hän suoritti korttikurssin Kuopiossa kesäkuun alkupuolella. Ensimmäinen startti hevosilla oli Puumalan paikallisraveissa montéssa oman tallin Bella Follo -tammalla.

”Se oli hirveän jännittävää ajaa hevosella kilpaa, mutta tosi kivaa! Jännitin aika paljon, kun kyseessä oli monté-lähtö. Todennäköisesti ei olisi jännittänyt niin paljoa ajaa kärryistä.”

”Meillä on kotona oikeastaan vain yksi sellainen hevonen, jolla voisin ajaa kilpaa. Yhdellä hevosella on vaikea päästä ajamaan enemmän, ja sopivia sarjojakin on vähän nihkeästi tarjolla. Ohjastaminen olisi tosi mieluista puuhaa”, Tiainen harmittelee.

Veera Tiaisen pitkän tähtäimen tulevaisuuden haaveena ja tavoitteena on eläinlääkärin ammatti. Hän päätti peruskoulun keväällä, ja jatkaa opintojaan Parikkalan lukiossa eläinlääketieteen opintoihin tähtäävällä linjalla. Opinnot alkavat heinäkuun viimeinen päivä, ja muutto uudelle paikkakunnalle on pian edessä.

Raviurheilu ja hevoset ovat aina merkinneet Veera Tiaiselle hyvin paljon, ja aikaa ei ole jäänyt muille harrastuksille. Uusi koulu ja asuinpaikka pistävät kuitenkin miettimään, miten koulu ja hevoset sopivat yhteen. Hankasalmi–Parikkala-väli on 227 kilometriä, ja hevoset ja ponit jäävät kotiin Hankasalmelle.

”Olen todella innoissani päästessäni haluamaani lukioon, mutta samalla mietityttää, miten saan raviurheilun yhdistettyä opiskeluun. Tosin tämähän voi olla vain järjestelykysymys”, Tiainen pohtii.

Loppukauden tavoitteena Veera Tiaisella ja Kantolan Whole Lotta Rosiella on ainakin Ponikunkkarien kuningatarkilpailu Vieremällä elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tiaisen on vaikeampi sanoa tavoitteitaan hevosten kanssa, mutta ensisijaisena tavoitteena olisi päästä ajamaan kilpaa.

”Mielelläni ajaisin kilpaa, jos siihen saisi mahdollisuuden. Hevosten valmentajille tiedoksi, että täällä olisi innokas, nuori kuski valmiina ajamaan. Muistakaa ottaa yhteyttä!”