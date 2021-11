Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Teräsruunalle voitto numero 41

Minto’s Don Juan voittaa päätöskohteen ehkä hieman useammin kuin kerran kolmesta. Sen etuna on muita pelihevosia sisempi lähtöpaikka. Tosin keulapaikan pitäminen sisäradalta on hankalaa, mutta hyvän juoksun saaminen silti todennäköistä. Lisäksi hevosen päivän vireestä on vahvat näytöt. Se nappasi edellisellä vierailullaan Oulussa tyylipuhtaan keulavoiton. Minto’s Don Juan tuskin nousee ainakaan liian paljon pelatuksi, joten se on suosikeista mieluisin tukipilari.

Astetta rohkeamman varman etsijät voivat valita Turpeisen päivän avainhevoseksi. Ravilla nousukuntoinen ruuna ottelee tiukasti ykkössijasta. Se olisi jo viimeksi ilman maalisuoran laukkaansa taistellut tiukasti voitosta. Turpeinen pystyy tekemään itse juoksunsa, ja se on hyvin sarjassa sisällä.

Aamupäivällä kisapaikalla tihutteli vettä, ja vastaavaa keliä on luvattu koko päiväksi. Päivän suosikeista Redberry kärsii kovasti, jos olosuhteet ovat pehmeät. Siksi sen voi olosuhteiden heikentyessä jättää jopa kokonaan ulos kuitilta, mutta ainakin tamma pitää varmistaa.

Tästä kupongille: