7 oikein -lehti ilmestyy torstaina pääsiäisen vuoksi

Seinäjoki Race pyöräyttää käyntiin kansainvälisen suurkilpailukautemme. Tulevana lauantaina kovatasoisen ravilähdön 70 000 euron pääpalkinnosta kilpailee kymmenen hevosta. Viime vuonna kilpailuennätyksellä 11,7a voittanut Dear Friend lähtee puolustamaan voittoaan radalta yhdeksän. Takarivistä starttaa myös Kali Smart. Torstaina ilmestyvä 7 oikein -lehti ennakoi tamman tehtävän mutkistuvan lähtöpaikan myötä. Eturivin hyvältä lähtöpaikalta Adrian Kolgjinin ohjastama ja valmentama hevonen olisi saattanut olla pitelemätön. Lue muut Seinäjoen Toto75-vihjeet jo tänään illalla julkaistavasta näköislehdestä.

Ruotsista Toto75-kierroksen päätöskohteena ajettavassa Seinäjoki Racessa mukana ovat myös Selmer I.H. ja Esprit Sisu. Kotimaisesta kuusikosta tuore Suur-Hollolan Best Lady -voittaja Willow Pride starttaa nelosradalta sen sisäpuolelta matkaan spurttaavat ykkösradan Deangelo, kakkosradan Super Schissel ja kolmosradan Martin de Bos. Deangeloa ohjastaa Seinäjoella Hannu Torvinen, kun ruunan ohjaksissa tänä vuonna nähdyt Olli Koivunen ja Ari Moilanen tavoittelevat menestystä Dear Friendilla ja Martin de Bosilla.

Seinäjoen Toto75-5:ssa on Etain Royal Stayerin voittajalle jaossa 10 000 euron ykköspalkinnon lisäksi lippu Elitloppet-lauantain Harper Hanoverin lähtöön kamppailemaan miljoonasta kruunusta. Lähtö on kerännyt mukaan tasokkaan hevosjoukon. Lakeuksilla paikasta kilvoittelee kotimaisten hevosten lisäksi neljä ruotsalaismenijää, joista ainakin Algo Zonettilla ja Maestro Crowella on potentiaalia kärkikamppailuun. Paalulta starttaavaa Unique Creationia ohjastaa Tapio Perttusta ajokiellon vuoksi tuuraava Hannu Torvinen. Perusmatkalta Unique Creation saattaa olla haastajille hankala lyötävä.

7 oikein -lehti ilmestyy poikkeuksellisesti huomenna torstaina 21.4. Tämän iltaiset Vermon käsiohjelmasivut, vihjeet ja tallikommentit ovat luettavissa ja ladattavissa Hevosurheilun verkkosivuilta.

